***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
27.03.2023 17:00
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 6.201 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 9.943.671'den 9.949.872'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 28.03.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 9.949.872, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128169
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0382
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1153
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.199,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -12,58
|Açılış
|: 1.199,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0859
|19,0894
|% 0,20
|
|Euro
|20,6104
|20,6246
|% 0,60
|
|Sterlin
|23,3710
|23,4882
|% 0,62
|
|Frank
|20,7361
|20,8610
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0672
|5,0926
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-24,87
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.199
|-13,40
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.122
|8.221
|-118,00
|
|Yarım
|3.981
|4.023
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.011
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|3,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
-
17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem