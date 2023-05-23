***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
23.05.2023 17:22
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 115.341 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.066.449'dan 10.181.790'a yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 24.05.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.181.790, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153139
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0324
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0115
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.255,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8519
|19,8560
|% 0,16
|
|Euro
|21,4072
|21,4299
|% -0,10
|
|Sterlin
|24,5904
|24,7137
|% 0,10
|
|Frank
|21,9646
|22,0969
|% -0,07
|
|Riyal
|5,2783
|5,3047
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-5,62
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.558
|4.781
|119,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,94
|14,96
|-0,10
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de