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***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

19.06.2023 16:37
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu


***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 24.803 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.277.284'ten 10.302.087'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 20.06.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.302.087, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159913


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DOBUR 41,58 17.791.094 % 10,00  
FORTE 17,73 25.161.494 % 9,99  
AVHOL 73,20 51.859.664 % 9,99  
KONKA 38,74 94.693.514 % 9,99  
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Altın Gr. 1.481 1.481 -5,20  
Cumhuriyet 9.713 9.860 -129,00  
Tam 9.671 9.930 -109,64  
Yarım 4.735 4.827 -57,00  
Çeyrek 2.367 2.413 -29,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 -0,23  
Gümüş Gr. 18,18 18,19 -0,19  
B. Petrol 76,72 76,72 0,11  
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