***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
19.06.2023 16:37
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 24.803 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.277.284'ten 10.302.087'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 20.06.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.302.087, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159913
BIST
17:005.368
En Düşük
|Değişim
|: -1,96%
|| -107,30
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:0023,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:0025,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0750
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:001.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.161.494
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.693.514
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.618.994
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|52.927.992
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,20
|49.372.852
|% -7,19
|
|KRVGD
|17,08
|40.176.159
|% -6,67
|
|THYAO
|176,50
|5.535.697.341
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,03
|3.496.720.406
|% 0,74
|
|ASTOR
|55,90
|3.036.328.946
|% 3,52
|
|YKBNK
|12,58
|2.851.935.466
|% -1,72
|
|ISCTR
|13,31
|2.132.488.915
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,58
|2.851.935.466
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,03
|3.496.720.406
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,31
|2.132.488.915
|% -0,82
|
|ODAS
|6,78
|873.047.769
|% 3,99
|
|ADESE
|1,46
|181.220.817
|% -1,35
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6004
|23,6088
|% -0,02
|
|Euro
|25,7680
|25,7748
|% -0,25
|
|Sterlin
|30,1175
|30,2685
|% -0,21
|
|Frank
|26,2248
|26,3828
|% -0,35
|
|Riyal
|6,2769
|6,3084
|% -0,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 49, 147.00 milyon TL de
-
17:13IDEAS
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 034 adet işlem
-
17:12KOZAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 178, 430 adet işlem
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem
-
17:10PARSN
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 86.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 415 adet işlem