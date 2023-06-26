***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
26.06.2023 17:31
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 1.240 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin en 10.303.327'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 27.06.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.303.327, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır. 10.302.087'd
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162386
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,4836
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,6553
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.585,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 25,54
|Açılış
|: 1.585,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|1.248,50
|320.777.256
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.654.643
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|163.905.194
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.223.944
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.075.664
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,40
|2.247.616
|% -9,18
|
|DIRIT
|6,60
|529.241
|% -5,44
|
|BURVA
|64,25
|34.280.169
|% -5,38
|
|POLTK
|2.611,20
|55.451.770
|% -4,85
|
|BURCE
|162,20
|32.174.124
|% -3,28
|
|THYAO
|190,70
|8.706.328.328
|% 3,25
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|ASTOR
|60,10
|3.415.397.220
|% 7,51
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,46
|1.272.710.483
|% 2,47
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|ZOREN
|3,23
|513.295.409
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6889
|25,7140
|% 1,92
|
|Euro
|28,0053
|28,0558
|% 2,27
|
|Sterlin
|32,4723
|32,6351
|% 1,54
|
|Frank
|28,5209
|28,6927
|% 1,74
|
|Riyal
|6,8107
|6,8448
|% 1,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.591
|31,10
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.089
|5.272
|245,00
|
|Çeyrek
|2.552
|2.636
|122,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,85
|0,63
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,10
|
Seans Raporu
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