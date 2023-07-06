***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
06.07.2023 16:50
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 3.720 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.303.327'den 10.307.047'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 07.07.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.307.047, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166360
BIST
'
17:386.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,81
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3826,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0286
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3828,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:381.595,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.595,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|91.064.040
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|65.437.993
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,24
|108.820.994
|% -6,50
|
|MERIT
|51,10
|57.835.264
|% -4,66
|
|ATLAS
|4,02
|28.044.092
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|66.992.486
|% -3,19
|
|THYAO
|218,00
|9.909.037.887
|% 0,69
|
|TUPRS
|87,70
|4.481.625.909
|% 3,60
|
|SISE
|46,80
|4.010.122.329
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,54
|739.682.854
|% 0,57
|
|ISCTR
|14,05
|2.465.008.788
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.405.835.560
|% 5,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0347
|26,0410
|% -0,10
|
|Euro
|28,2632
|28,2912
|% 0,05
|
|Sterlin
|32,9081
|33,0732
|% -0,36
|
|Frank
|28,8372
|29,0109
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9192
|6,9539
|% -0,17
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:36
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17:51
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17:51XU050
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, YAYLA, RODRG, PSDTC, PENTA, PSDTC, BFREN, GLBMD, BRKVY, VKFYO
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17:51
SEKFK, DIRIT, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
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