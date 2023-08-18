***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
18.08.2023 16:38
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 216.301 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.307.047'den 10.523.348'e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 21.08.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.523.348, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187032
BIST
'
17:367.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,26%
|| -253,13
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.511
En Yüksek
7.816
17:3627,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0190
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3629,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:361.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GOKNR
|26,18
|1.030.867.467
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|431.647.060
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|101.989.530
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.475.210
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.570.486.993
|% 9,99
|
|KERVT
|11,25
|225.326.873
|% -9,86
|
|BAGFS
|29,84
|239.170.770
|% -9,85
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KNFRT
|17,12
|67.649.169
|% -9,18
|
|GOLTS
|185,60
|177.767.703
|% -9,02
|
|TUPRS
|126,80
|11.007.204.658
|% 3,09
|
|THYAO
|254,30
|7.830.422.886
|% -2,98
|
|EREGL
|42,00
|6.907.353.832
|% -1,78
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,84
|4.023.593.093
|% -2,15
|
|SKBNK
|4,05
|1.747.018.080
|% -6,25
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,51
|2.896.661.306
|% 5,22
|
|EKGYO
|8,56
|1.851.642.828
|% -4,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0918
|27,0999
|% 0,08
|
|Euro
|29,4856
|29,5012
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,4207
|34,5933
|% 0,03
|
|Frank
|30,6509
|30,8356
|% -0,17
|
|Riyal
|7,2037
|7,2398
|% 0,07
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|4,63
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.160
|32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,04
|
Seans Raporu
17:34
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17:49GLYHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 638 adet işlem
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17:48AKYHO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 683, 472 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -249, 88 kaybederek (% -2.99 ) 8, 113
-
17:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, LKMNH, BAGFS
-
17:47XU100
Endeks 7, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 130, 842.00 milyon TL de