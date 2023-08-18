***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [DOCO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 216.301 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.307.047'den 10.523.348'e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 21.08.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.523.348, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187032BIST