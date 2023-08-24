***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
24.08.2023 17:07
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 87.522 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.523.348'den 10.610.870'e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 25.08.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.610.870, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189329
BIST
'
17:247.590
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -11,86
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2425,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -1,4196
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2428,1066
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -1,4197
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:241.588,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -85,70
|Açılış
|: 1.588,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.260.007
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,70
|2.568.236.068
|% -11,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.333.903
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.577.769
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.443.383
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.896.500
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|THYAO
|233,90
|12.487.732.769
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|KLSER
|114,90
|10.559.602.073
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,77
|14.346.269.699
|% 8,90
|
|ISCTR
|18,05
|13.400.213.836
|% 7,50
|
|EKGYO
|8,51
|5.081.433.530
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,11
|2.156.147.856
|% 4,58
|
|AKBNK
|30,06
|11.259.473.915
|% 8,68
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7235
|25,7697
|% -5,22
|
|Euro
|27,8909
|28,1066
|% -4,81
|
|Sterlin
|32,4664
|32,6292
|% -5,83
|
|Frank
|29,0829
|29,2581
|% -5,70
|
|Riyal
|6,8386
|6,8729
|% -5,34
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39KZBGY
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 213, 425 adet işlem
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135
-
17:36XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 203, 876.00 milyon TL de