***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
08.09.2023 17:08
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 6.251 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.610.870'den 10.617.121'e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 11.09.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.617.121, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193242
BIST
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17:138.348
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,69
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1326,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1328,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1226
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:131.665,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.665,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,87
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|488.579.094
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.511.059.327
|% -9,96
|
|BRSAN
|712,60
|2.114.074.497
|% -7,68
|
|ENERY
|206,20
|6.738.827.760
|% -0,15
|
|THYAO
|245,40
|5.633.388.545
|% 0,33
|
|KOZAL
|30,96
|4.734.681.413
|% 1,98
|
|ASELS
|43,28
|4.705.338.347
|% 3,05
|
|ISCTR
|24,82
|4.486.874.437
|% 1,06
|
|ZOREN
|5,06
|2.368.465.280
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.567.375
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,53
|2.502.333.191
|% -0,73
|
|GSDHO
|4,87
|1.235.912.793
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,31
|3.198.289.853
|% 0,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8440
|26,8538
|% 0,19
|
|Euro
|28,8126
|28,8312
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4803
|33,6482
|% 0,43
|
|Frank
|30,0397
|30,2207
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:11
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17:26TOASO
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17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem
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17:23HURGZ
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 664, 088 adet işlem
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ASTOR, PETKM
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 8 artarak (% 0.20 ) 7, 320