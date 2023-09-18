***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
18.09.2023 13:47
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 52.511
adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.617.121'den 10.669.632'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 19.09.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.669.632, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195668
BIST
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16:437.770
En Düşük
|Değişim
|: -2,41%
|| -192,05
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.770
En Yüksek
7.952
16:4327,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0408
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4328,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0230
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:431.672,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.672,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|372.383.516
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.414.622
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.479.559
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,07
|58.261.455
|% -7,92
|
|THYAO
|220,10
|6.359.227.720
|% -3,08
|
|TUPRS
|139,00
|3.343.340.552
|% -1,77
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|SISE
|52,90
|3.173.597.205
|% -3,02
|
|EBEBK
|80,15
|2.800.009.890
|% 5,74
|
|ZOREN
|4,70
|891.614.218
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,76
|1.028.999.483
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.564.344.350
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.291.237.477
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0138
|27,0228
|% 0,15
|
|Euro
|28,8116
|28,8290
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3652
|33,5326
|% 0,17
|
|Frank
|29,9656
|30,1461
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1807
|7,2168
|% 0,13
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|
Seans Raporu
16:43
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799
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