***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
02.10.2023 15:30
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 3.750 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.669.632'den 10.673.382'ye yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 03.10.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.673.382, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198618
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0765
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1373
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.616,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,74
|Açılış
|: 1.616,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|103.074.139
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4490
|27,4589
|% 0,28
|
|Euro
|28,8449
|28,8712
|% -0,47
|
|Sterlin
|33,1990
|33,3655
|% -0,30
|
|Frank
|29,7928
|29,9722
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-16,76
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.808
|10.940
|-148,00
|
|Yarım
|5.421
|5.493
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|18,73
|18,77
|-0,79
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|-1,17
|