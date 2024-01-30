***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
30.01.2024 10:23
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO-CO'nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 37.509 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.675.882'den 10.713.391'e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 31.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.713.391, fiili dolaşımdaki pay oranı %2 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243485
BIST
'
10:548.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -16,42
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5430,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5432,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:541.990,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.990,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:54
|CATES
|88,00
|532.573.818
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.017.904
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,57
|57.313.387
|% -6,23
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|UFUK
|107,60
|2.280.309
|% -4,61
|
|BURVA
|100,50
|10.794.623
|% -4,29
|
|VANGD
|17,90
|6.967.360
|% -3,97
|
|THYAO
|271,00
|1.860.159.480
|% -1,09
|
|EREGL
|43,86
|1.220.519.572
|% 0,32
|
|TARKM
|858,50
|1.207.247.438
|% 5,14
|
|MIATK
|40,54
|894.555.458
|% 6,63
|
|AKBNK
|39,70
|799.767.786
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,24
|762.708.542
|% 0,39
|
|ZOREN
|4,64
|185.831.260
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,50
|776.757.935
|% 0,75
|
|PETKM
|21,50
|709.746.112
|% 0,19
|
|TSPOR
|1,56
|45.725.005
|% -1,27
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3587
|30,3620
|% 0,05
|
|Euro
|32,8945
|32,9048
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4101
|38,6027
|% -0,11
|
|Frank
|35,1104
|35,3219
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0716
|8,1120
|% 0,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|929,18
|932,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,73
|990,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,76
|% 0,66
|