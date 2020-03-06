***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2020 17:32
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825001
BIST
17:30109.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -2.087,94
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:306,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,0890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:306,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:30329,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,96
|Açılış
|: 329,86
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.877.189
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.762
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.597.222
|% 14,71
|
|ARMDA
|22,24
|1.453.100
|% 14,64
|
|VAKKO
|6,21
|183.297.674
|% 12,30
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|466,20
|2.200.993
|% -9,48
|
|GARFA
|4,73
|16.812.886
|% -8,86
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,22
|1.024.959.365
|% -4,18
|
|ASELS
|29,74
|631.977.477
|% -1,78
|
|EREGL
|8,92
|427.667.642
|% 1,94
|
|GARAN
|10,01
|373.206.360
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,43
|301.267.512
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|301.267.512
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|250.011.883
|% -3,27
|
|KARSN
|1,86
|198.252.547
|% -2,62
|
|THYAO
|11,22
|1.024.959.365
|% -4,18
|
|EKGYO
|1,44
|128.003.392
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9145
|7,9541
|% 0,17
|
|Frank
|6,5049
|6,5441
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6200
|1,6281
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,82
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|32,66
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|15,80
|
|Çeyrek
|528
|539
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|