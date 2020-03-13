***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:09
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828345
BIST
15:5297.877
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 4.237,60
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:526,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0246
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:526,9954
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0775
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:52322,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,07
|Açılış
|: 322,43
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.337.764
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.032.982
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.806
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|6.071.968
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.544.535
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,20
|978.861.252
|% 7,55
|
|THYAO
|9,25
|865.848.719
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|485.711.001
|% 6,52
|
|EREGL
|8,39
|307.558.448
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,13
|296.659.720
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|264.535.219
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|145.198.939
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|296.659.720
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,26
|279.379.012
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|143.177.795
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8366
|7,8759
|% -0,94
|
|Frank
|6,5831
|6,6227
|% -1,20
|
|Riyal
|1,6718
|1,6802
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,54
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|16,44
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|7,95
|
|Çeyrek
|517
|528
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|2,19
|