***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:03
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830275
BIST
14:4086.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -764,68
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:406,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0716
|Açılış
|: 6,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:407,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0723
|Açılış
|: 7,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:40313,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,39
|Açılış
|: 313,13
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|9.244.581
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.425.294
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.226.124
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.070.781
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|
|TSPOR
|2,43
|205.246.723
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.197.371
|% -9,97
|
|THYAO
|8,06
|728.229.289
|% 1,00
|
|ASELS
|22,10
|512.040.385
|% 0,55
|
|GARAN
|8,27
|440.519.647
|% -1,43
|
|ISCTR
|5,08
|308.068.184
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,43
|205.246.723
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,01
|191.244.473
|% -1,95
|
|THYAO
|8,06
|728.229.289
|% 1,00
|
|ODAS
|1,21
|106.259.091
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|205.246.723
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|53.482.176
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6818
|7,7203
|% -0,08
|
|Frank
|6,7033
|6,7437
|% 1,11
|
|Riyal
|1,7179
|1,7265
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|-21,45
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.084
|2.116
|-1,00
|
|Tam
|2.079
|2.132
|3,73
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|1,81
|
|Çeyrek
|504
|516
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|12,40
|12,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,66
|27,66
|-1,07
|