***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:02
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838008
BIST
12:4796.644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -1.905,31
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:476,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8601
En Düşük
6,8079
12:477,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:47378,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 378,54
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.000.160
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.976.911
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|9.852.217
|% -9,76
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|IHEVA
|2,11
|56.536.977
|% -9,05
|
|THYAO
|10,77
|1.586.495.138
|% -1,19
|
|PGSUS
|61,40
|1.174.548.416
|% -0,32
|
|ASELS
|26,58
|1.140.071.007
|% -2,57
|
|GARAN
|8,34
|593.506.843
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,39
|398.971.506
|% 3,65
|
|THYAO
|10,77
|1.586.495.138
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,97
|245.140.832
|% -3,43
|
|IHLGM
|1,03
|104.560.260
|% -6,36
|
|IHLAS
|0,63
|61.152.592
|% -5,97
|
|MNDRS
|1,51
|139.323.824
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5905
|% -0,38
|
|Frank
|7,0825
|7,1252
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-12,44
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.473
|-7,50
|
|Tam
|2.479
|2.544
|-7,80
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-3,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|-1,19
|