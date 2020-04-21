***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2020 15:26
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839564
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0550
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05378,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 378,05
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|POLTK
|77,00
|199.549
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.161.595
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|30.976.708
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|483.757
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|21.375
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|967.999.051
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|660.097.697
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|610.555.625
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|569.747.240
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|556.707.102
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|492.444.385
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|967.999.051
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|556.707.102
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|317.862.239
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.106.948
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5606
|8,6036
|% -0,47
|
|Frank
|7,1870
|7,2303
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8562
|1,8655
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,98
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|0,70
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-10,70
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|0,40
|
|Çeyrek
|608
|622
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
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|B. Petrol
|20,32
|20,32
|-5,25
|
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