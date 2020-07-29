***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:05
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862999
BIST
11:341.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:346,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9615
En Düşük
6,9132
11:348,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:34437,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,95
|Açılış
|: 437,82
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|11.483.999
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.563.201
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|22.083.244
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.194.077
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.137.574
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,82
|938.701.183
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,23
|605.803.329
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,14
|593.669.572
|% 3,02
|
|GARAN
|7,35
|394.073.115
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,03
|389.206.787
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|605.803.329
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,03
|389.206.787
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|137.134.111
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|96.580.975
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,14
|593.669.572
|% 3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9893
|9,0344
|% 0,59
|
|Frank
|7,5729
|7,6185
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.905
|8,80
|
|Tam
|2.955
|2.987
|9,00
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|4,40
|
|Çeyrek
|719
|730
|2,20
|