***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 11:03
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894394
BIST
12:281.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:287,6483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:289,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
12:28460,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,42
|Açılış
|: 460,38
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,43
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:27
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.628.406
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.833.760
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.649.360
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.719.163
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|229.327.596
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|628.851.966
|% 1,62
|
|GARAN
|10,06
|625.752.181
|% 0,20
|
|SISE
|7,17
|424.521.052
|% 0,56
|
|OYAKC
|8,65
|419.283.799
|% 1,88
|
|THYAO
|12,48
|378.889.844
|% 0,48
|
|TSKB
|1,88
|628.851.966
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|252.578.517
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|347.569.528
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,53
|334.779.609
|% 5,42
|
|YYAPI
|1,89
|136.212.509
|% 6,18
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6436
|7,6489
|% -0,14
|
|Euro
|9,3277
|9,3373
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2425
|10,2939
|% 0,42
|
|Frank
|8,5706
|8,6222
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,08
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|8,92
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-13,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|-12,50
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|-6,05
|
|Çeyrek
|735
|752
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,62
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-0,17
|