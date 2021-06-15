***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 14:11
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942366
BIST
14:241.437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,47
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:248,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1092
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:2410,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1291
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:24513,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,73
|Açılış
|: 513,93
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:24
|MRSHL
|277,20
|3.677.199
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.745.135
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|6,99
|5.737.839
|% 8,71
|
|TKURU
|127,80
|1.503.348
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.105.316
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|862.105.935
|% 3,67
|
|THYAO
|14,45
|765.541.979
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,44
|521.917.195
|% -2,62
|
|GARAN
|8,34
|486.071.784
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,80
|351.241.844
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,26
|862.105.935
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|278.333.407
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,80
|351.241.844
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,22
|85.891.226
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,44
|521.917.195
|% -2,62
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5765
|8,5784
|% 1,29
|
|Euro
|10,3894
|10,3964
|% 1,26
|
|Sterlin
|12,0204
|12,0807
|% 0,92
|
|Frank
|9,4968
|9,5540
|% 1,27
|
|Riyal
|2,2796
|2,2910
|% 1,25
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,28
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.384
|3.469
|65,13
|
|Yarım
|1.636
|1.678
|31,50
|
|Çeyrek
|820
|839
|15,76
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,68
|