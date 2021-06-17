***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 11:02
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942794
BIST
12:311.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:318,6334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:3110,3354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:31501,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 501,43
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:31
|KONTR
|70,70
|16.052.961
|% 8,52
|
|RALYH
|3,42
|1.054.506
|% 7,89
|
|MAVI
|57,75
|41.856.841
|% 6,35
|
|BAYRK
|10,81
|13.610.900
|% 6,29
|
|PAMEL
|34,92
|2.403.122
|% 5,95
|
|BERA
|18,81
|15.499.572
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,10
|134.326.152
|% -9,48
|
|PENTA
|33,32
|37.301.496
|% -5,34
|
|THYAO
|14,62
|792.707.578
|% 2,09
|
|GARAN
|8,34
|344.662.027
|% -0,24
|
|BOBET
|5,52
|301.653.487
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,22
|270.111.866
|% 0,00
|
|EREGL
|18,66
|230.583.452
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,22
|270.111.866
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|159.290.620
|% -0,90
|
|YESIL
|2,10
|134.326.152
|% -9,48
|
|BOBET
|5,52
|301.653.487
|% 1,47
|
|THYAO
|14,62
|792.707.578
|% 2,09
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6314
|8,6334
|% 0,20
|
|Euro
|10,3310
|10,3354
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0311
|12,0914
|% 0,16
|
|Frank
|9,4079
|9,4646
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% 0,20
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,71
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-58,00
|
|Tam
|3.310
|3.393
|-55,50
|
|Yarım
|1.600
|1.641
|-26,85
|
|Çeyrek
|802
|821
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|-0,06
|