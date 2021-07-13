***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 15:06
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950682
BIST
15:531.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,58
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:538,6283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:5310,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0572
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
15:53500,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,85
|Açılış
|: 500,69
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,01
BIST En Aktif Hisseler15:53
|EDATA
|7,39
|92.385.746
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|43.993.686
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,56
|22.892.458
|% 8,82
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|IZTAR
|19,20
|4.667.186
|% 7,38
|
|FADE
|14,16
|15.608.025
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.107.105
|% -9,94
|
|EUKYO
|6,70
|4.576.812
|% -9,83
|
|PEKGY
|1,02
|154.850.397
|% -9,73
|
|GARAN
|8,52
|766.173.897
|% -1,39
|
|SASA
|27,34
|703.790.870
|% 3,33
|
|THYAO
|13,15
|404.800.786
|% -0,68
|
|KRDMD
|7,14
|344.607.775
|% -0,56
|
|EREGL
|17,82
|291.271.451
|% -2,03
|
|PEKGY
|1,02
|154.850.397
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|259.076.512
|% -0,88
|
|GARAN
|8,52
|766.173.897
|% -1,39
|
|TSKB
|1,21
|67.308.888
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,80
|94.447.232
|% -0,55
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6242
|8,6283
|% -0,08
|
|Euro
|10,1795
|10,1955
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,8629
|11,9224
|% -0,76
|
|Frank
|9,3282
|9,3843
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2903
|2,3018
|% -0,22
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|23,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|13,42
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|6,49
|
|Çeyrek
|799
|818
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,23
|
Seans Raporu
15:53
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 6 kaybederek (% -0.72 ) 1, 192
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, FADE, AVHOL, PEKGY
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16:09
SNGYO, KGYO, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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MARTI, ISBTR, DGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 42 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 167 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem