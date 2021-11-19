***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 14:25
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978730
BIST
16:511.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:5111,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0424
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:5112,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0412
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:51661,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,28
|Açılış
|: 661,78
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:51
|FRIGO
|2,86
|31.645.693
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.401.693
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.530.655
|% 9,96
|
|BASGZ
|13,96
|457.702.961
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|97.028.041
|% -9,99
|
|DOCO
|937,70
|55.082.262
|% -7,67
|
|PGSUS
|93,55
|382.403.028
|% -7,38
|
|TAVHL
|28,06
|261.753.828
|% -5,52
|
|THYAO
|17,13
|2.203.750.941
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,25
|2.066.054.217
|% 5,23
|
|GARAN
|12,20
|1.647.975.308
|% -0,33
|
|YKBNK
|3,55
|1.384.645.285
|% -1,39
|
|SISE
|11,22
|1.213.526.703
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,55
|1.384.645.285
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.066.054.217
|% 5,23
|
|ODAS
|1,60
|329.008.582
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.615.822
|% -1,90
|
|KARSN
|4,11
|672.955.663
|% 7,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0728
|11,0784
|% 0,38
|
|Euro
|12,5129
|12,5234
|% -0,33
|
|Sterlin
|14,8451
|14,9196
|% -0,09
|
|Frank
|11,8952
|11,9668
|% 0,10
|
|Riyal
|2,9430
|2,9578
|% 0,29
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,08
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,41
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.348
|4.459
|-25,45
|
|Yarım
|2.102
|2.157
|-12,32
|
|Çeyrek
|1.054
|1.079
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,00
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-2,27
|