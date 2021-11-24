***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 13:50
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979422
BIST
14:271.828
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 43,05
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
14:2712,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -0,4609
|Açılış
|: 12,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3263
14:2713,8457
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -0,5916
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8268
14:27711,33
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -27,22
|Açılış
|: 711,33
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,09
BIST En Aktif Hisseler14:27
|RALYH
|14,74
|20.034.463
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|25.158.587
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|75.935.643
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.678.586
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.871.213
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|57.768.864
|% -9,97
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|GESAN
|23,58
|42.115.336
|% -6,35
|
|TSPOR
|8,31
|520.775.660
|% -6,21
|
|GARAN
|11,87
|2.737.245.935
|% 2,59
|
|THYAO
|19,36
|1.928.344.191
|% 3,42
|
|PETKM
|8,04
|1.616.114.018
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,53
|1.509.843.700
|% 2,62
|
|KRDMD
|8,97
|1.455.608.561
|% 2,99
|
|YKBNK
|3,53
|1.509.843.700
|% 2,62
|
|GARAN
|11,87
|2.737.245.935
|% 2,59
|
|AKBNK
|6,97
|1.394.115.044
|% 1,01
|
|PETKM
|8,04
|1.616.114.018
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,23
|441.895.064
|% 2,76
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3352
|12,3464
|% -3,60
|
|Euro
|13,8310
|13,8457
|% -4,10
|
|Sterlin
|16,5336
|16,6165
|% -3,37
|
|Frank
|13,2082
|13,2878
|% -3,50
|
|Riyal
|3,2979
|3,3145
|% -3,24
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,63
|
|Altın Gr.
|712
|712
|-26,36
|
|Cumhuriyet
|4.733
|4.805
|-24,00
|
|Tam
|4.676
|4.810
|-55,97
|
|Yarım
|2.260
|2.327
|-27,08
|
|Çeyrek
|1.134
|1.163
|-13,53
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,39
|9,40
|-0,37
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|-0,36
|