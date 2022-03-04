***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 12:15
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007215
BIST
12:172.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -17,27
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
12:1714,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1294
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:1715,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0836
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:17888,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,44
|Açılış
|: 888,61
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:17
|AVOD
|1,41
|6.056.580
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,58
|25.422.558
|% 9,87
|
|EGSER
|17,94
|27.151.287
|% 8,40
|
|ATEKS
|37,34
|8.557.080
|% 6,87
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|KGYO
|5,70
|825.840
|% -7,32
|
|EDIP
|3,55
|15.500.833
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,06
|33.619.683
|% -5,85
|
|DAGHL
|13,00
|1.257.836
|% -5,59
|
|KRDMD
|13,79
|1.957.694.487
|% 1,32
|
|EREGL
|34,74
|1.357.060.508
|% -1,70
|
|ASELS
|24,40
|899.814.108
|% 2,43
|
|THYAO
|25,40
|860.285.444
|% -2,08
|
|KOZAL
|131,40
|837.921.202
|% 1,94
|
|DOHOL
|2,81
|405.522.941
|% 6,04
|
|KRDMD
|13,79
|1.957.694.487
|% 1,32
|
|PETKM
|8,03
|635.625.060
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,63
|267.477.451
|% -0,82
|
|ODAS
|1,34
|90.585.084
|% 0,75
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2314
|14,2436
|% 0,92
|
|Euro
|15,7000
|15,7276
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,8748
|18,9695
|% 0,56
|
|Frank
|15,4247
|15,5176
|% 0,80
|
|Riyal
|3,7804
|3,7993
|% 0,80
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|5,82
|
|Altın Gr.
|887
|887
|8,06
|
|Cumhuriyet
|5.869
|5.958
|58,00
|
|Tam
|5.845
|5.993
|54,92
|
|Yarım
|2.825
|2.899
|26,57
|
|Çeyrek
|1.417
|1.450
|13,28
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,27
|