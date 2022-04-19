***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:00
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021686
BIST
10:002.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,81
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.526
En Düşük
2.524
10:0014,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:0015,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0268
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
10:00929,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,47
|Açılış
|: 929,90
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|28,80
|985.902
|% 6,04
|
|YUNSA
|22,60
|45.247.097
|% 3,86
|
|HTTBT
|12,80
|18.469.895
|% 3,14
|
|IHAAS
|19,10
|26.693.631
|% 2,52
|
|IDEAS
|23,90
|4.806.464
|% 2,22
|
|ISGYO
|11,99
|82.619.579
|% -2,52
|
|KARYE
|15,36
|396.872
|% -1,22
|
|ARASE
|88,20
|88.112
|% -0,28
|
|KAPLM
|55,35
|101.844
|% -0,09
|
|AYCES
|70,95
|4.274.893
|% -0,07
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,50
|1.807.743.119
|% 0,00
|
|HEKTS
|22,26
|1.484.862.301
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|794.117.819
|% 0,00
|
|HALKB
|5,95
|1.349.829.360
|% 1,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6515
|14,6605
|% 0,16
|
|Euro
|15,8029
|15,8113
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,9922
|19,0874
|% 0,01
|
|Frank
|15,4379
|15,5309
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8936
|3,9132
|% 0,23
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-2,33
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,47
|