***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 16:00
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031135
BIST
16:302.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -8,58
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3015,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0750
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3016,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8299
En Düşük
16,5955
16:30931,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,80
|Açılış
|: 931,20
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ORCAY
|21,90
|132.518.235
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.504.931
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.931.396
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.801.297
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.344.998
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,76
|15.283.312
|% -9,31
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,28
|132.809.248
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,40
|3.651.247
|% -6,22
|
|OYAYO
|8,27
|4.601.978
|% -6,13
|
|THYAO
|42,30
|3.893.935.056
|% 0,52
|
|SISE
|19,96
|1.872.042.180
|% 0,25
|
|GARAN
|15,00
|1.550.028.456
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,33
|1.232.881.870
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,46
|1.146.370.394
|% 0,21
|
|YKBNK
|4,33
|1.232.881.870
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,62
|614.339.802
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.108.491.752
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|160.961.775
|% 0,00
|
|GARAN
|15,00
|1.550.028.456
|% 0,20
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9694
|15,9771
|% 0,47
|
|Euro
|16,8172
|16,8246
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,7634
|19,8625
|% -0,26
|
|Frank
|15,9598
|16,0560
|% 0,10
|
|Riyal
|4,2453
|4,2666
|% 0,41
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,02
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.187
|6.343
|51,26
|
|Yarım
|2.990
|3.068
|24,80
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,40
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45OYAYO
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 791 adet işlem
-
16:43MNDRS
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 062, 165 adet işlem
-
16:42TUREX
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 485, 016 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 46 kaybederek (% -0.21 ) 2, 646
-
16:41XU100
Endeks 2, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 25, 652.00 milyon TL de