***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 13:51
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039968
BIST
15:092.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -22,47
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
15:0916,6526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
15:0917,5076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0456
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
15:09977,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 977,45
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
979,17
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler15:09
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.086.039
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|101.362.484
|% 9,96
|
|TURSG
|5,34
|354.083.559
|% 9,65
|
|GZNMI
|41,00
|26.129.098
|% 8,07
|
|MAKIM
|16,94
|440.905.362
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,87
|53.626.805
|% -8,07
|
|YEOTK
|60,10
|56.903.766
|% -7,40
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|UFUK
|65,10
|1.042.367
|% -6,73
|
|THYAO
|47,70
|3.124.174.297
|% -0,71
|
|EREGL
|27,32
|938.521.426
|% -0,87
|
|SISE
|21,14
|888.460.063
|% -1,31
|
|ASELS
|23,48
|882.533.338
|% 1,21
|
|SAHOL
|19,82
|679.924.460
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,58
|350.910.762
|% -1,53
|
|ODAS
|2,98
|394.564.453
|% -2,30
|
|TSKB
|2,04
|250.472.403
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,43
|450.191.789
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,81
|138.528.224
|% -2,16
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6412
|16,6526
|% -0,18
|
|Euro
|17,4864
|17,5076
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,1823
|20,2835
|% -0,40
|
|Frank
|17,4301
|17,5351
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4220
|4,4442
|% -0,20
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|7,09
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.521
|6.617
|-20,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.617
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,01
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,35
|
Seans Raporu
15:09
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15:23PINSU
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15:21XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 042.00 milyon TL de
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15:21PINSU
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