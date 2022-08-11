***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 11:43
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054496
BIST
12:172.855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 25,28
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:1717,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1025
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9715
En Düşük
17,8065
12:1718,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1684
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:171.033,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.033,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.033,92
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BARMA
|43,56
|6.386.288
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|40.879.100
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|131.036.618
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,93
|300.232.582
|% 8,81
|
|TIRE
|19,88
|154.881.842
|% -9,80
|
|OLMK
|11,57
|27.265.266
|% -9,61
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|QNBFB
|34,90
|150.977
|% -8,01
|
|PAMEL
|192,60
|10.171.914
|% -7,40
|
|THYAO
|60,65
|3.683.136.394
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,51
|1.146.286.634
|% 1,85
|
|SISE
|24,34
|1.112.792.353
|% 1,42
|
|SASA
|52,85
|1.031.974.277
|% 0,09
|
|AKBNK
|9,99
|1.004.581.956
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,51
|1.146.286.634
|% 1,85
|
|EKGYO
|3,62
|687.266.701
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,20
|637.833.472
|% 0,24
|
|ISCTR
|6,15
|844.986.534
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,72
|229.232.770
|% 7,50
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9551
|17,9715
|% 0,57
|
|Euro
|18,5763
|18,5832
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,8843
|21,9940
|% 0,55
|
|Frank
|19,0287
|19,1433
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7679
|4,7918
|% 0,60
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,52
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|3,48
|
|Cumhuriyet
|6.894
|6.998
|-17,00
|
|Tam
|6.924
|6.976
|-8,00
|
|Yarım
|3.374
|3.410
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,21
|98,21
|0,81
|