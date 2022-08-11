***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 12:45
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054524
BIST
15:382.870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 40,05
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:3817,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0848
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:3818,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1759
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:381.034,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.034,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BARMA
|43,56
|7.289.156
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.257.749
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|434.779.313
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.450.476
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.057.235
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.944.018
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,48
|53.727.812
|% -9,75
|
|PAMEL
|188,60
|14.083.198
|% -9,33
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,30
|5.054.139.787
|% 1,91
|
|AKBNK
|10,02
|1.990.820.408
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,60
|1.928.004.698
|% 3,51
|
|SASA
|53,45
|1.780.917.288
|% 1,23
|
|SISE
|24,40
|1.540.758.851
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,69
|1.477.991.972
|% 1,65
|
|YKBNK
|5,60
|1.928.004.698
|% 3,51
|
|DOHOL
|4,20
|931.721.374
|% 0,24
|
|AKBNK
|10,02
|1.990.820.408
|% 2,24
|
|ISCTR
|6,16
|1.204.222.807
|% 1,99
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9410
|17,9538
|% 0,47
|
|Euro
|18,5752
|18,5907
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,8667
|21,9764
|% 0,46
|
|Frank
|19,0262
|19,1408
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,51
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,62
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.020
|5,00
|
|Tam
|6.950
|7.002
|18,00
|
|Yarım
|3.387
|3.423
|9,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,91
|0,06
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|0,82
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51EGSER
Yüzde 5.46 oranında artışla 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 988 adet işlem
-
15:50KRTEK
Yüzde 5.78 oranında artışla 23.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 285 adet işlem
-
15:49SEGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 728, 991 adet işlem
-
15:48BIMAS
Yüzde 6.02 oranında artışla 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 540, 141 adet işlem
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 26 artarak (% 1.33 ) 2, 537