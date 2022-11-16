***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:46
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOCO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080255
BIST
10:414.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 37,78
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:4118,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:4119,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1033
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:411.062,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.062,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ALBRK
|3,08
|211.573.210
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|75.328.671
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|63.299.683
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|20.998.922
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|126.955.175
|% -9,99
|
|CLEBI
|583,00
|29.147.299
|% -8,76
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|SNGYO
|3,23
|99.160.619
|% -5,83
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|YKBNK
|10,81
|1.529.314.101
|% 0,19
|
|THYAO
|108,60
|1.372.828.071
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,35
|1.138.576.455
|% 0,99
|
|ISCTR
|9,92
|1.096.668.984
|% 1,95
|
|SASA
|182,90
|1.021.964.801
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,81
|1.529.314.101
|% 0,19
|
|SKBNK
|2,38
|305.266.445
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,63
|667.635.562
|% 1,26
|
|ISCTR
|9,92
|1.096.668.984
|% 1,95
|
|TSKB
|3,37
|280.764.430
|% 3,37
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6130
|% 0,06
|
|Euro
|19,3601
|19,3726
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,9986
|22,1089
|% -0,00
|
|Frank
|19,6360
|19,7543
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,05
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.046
|7.169
|-26,00
|
|Yarım
|3.422
|3.505
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-0,46
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54AKENR
Yüzde 9.77 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 450, 581 adet işlem
-
10:53GWIND
Yüzde 9.93 oranında artışla 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 412, 930 adet işlem
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 92 artarak (% 1.26 ) 5, 131
-
10:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, SKBNK
-
10:52XU100
Endeks 4, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 20, 373.00 milyon TL de