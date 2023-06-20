***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2023 14:55
***DOCO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOCO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160426
BIST
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16:285.232
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -37,44
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:2823,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0035
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:2825,7339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0191
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:281.469,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -11,37
|Açılış
|: 1.469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,81
BIST En Aktif Hisseler16:28
|AYCES
|147,40
|107.901.217
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.551.390
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|390.447.186
|% 9,98
|
|BURVA
|77,15
|74.138.522
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|324.801.644
|% -10,00
|
|SRVGY
|204,50
|102.605.660
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.181.135
|% -9,93
|
|IHAAS
|113,20
|38.459.339
|% -9,51
|
|PASEU
|33,12
|2.690.120.527
|% -9,46
|
|THYAO
|171,30
|5.027.425.992
|% -1,55
|
|YKBNK
|12,41
|3.757.042.113
|% 1,80
|
|AKBNK
|18,86
|3.045.136.134
|% 1,89
|
|PASEU
|33,12
|2.690.120.527
|% -9,46
|
|SASA
|53,25
|2.067.056.984
|% 0,38
|
|YKBNK
|12,41
|3.757.042.113
|% 1,80
|
|AKBNK
|18,86
|3.045.136.134
|% 1,89
|
|ISCTR
|13,11
|2.015.007.961
|% 1,79
|
|SKBNK
|2,48
|312.377.087
|% 2,48
|
|EKGYO
|6,65
|692.263.478
|% -1,92
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5604
|23,5783
|% 0,01
|
|Euro
|25,7228
|25,7339
|% -0,07
|
|Sterlin
|29,9109
|30,0610
|% -0,65
|
|Frank
|26,1270
|26,2844
|% -0,48
|
|Riyal
|6,2649
|6,2963
|% -0,19
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.470
|1.470
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.618
|9.863
|-62,90
|
|Yarım
|4.712
|4.790
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.356
|2.395
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|17,70
|17,72
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,17
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
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16:41PSGYO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 775, 447 adet işlem
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16:40ESCAR
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 356, 032 adet işlem
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 45 kaybederek (% -0.79 ) 4, 711
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16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LUKSK, AYCES, AVHOL, SONME, FORTE, VAKFN, INGRM, BURCE, VKFYO
-
16:39
BURVA, EGPRO, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında