***DOCO* *DENGE* *KLGYO* *ISBIR* *EUYO* *KATMR* *BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DOCO******DENGE******KLGYO******ISBIR******EUYO******KATMR******BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BERA, DENGE, DOCO, EUYO, ISBIR, KATMR, KLGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E METİN GÜLEBENZER 4.586,840BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ADEM YAZ 1.600,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ADNAN BENAL 13.920,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET ALİ TEKER 1.600,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET YUMŞAK 6.680,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYHAN YAVAN 9.440,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE GÖNEN 4.160,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E BAHTİYAR DEMİRAL 20.600,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E BANU ERTUĞRUL 56.280,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E CEMİL BAYRAKTAR 4.912,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E DAVUT CÜREBAL 8.152,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E DAVUT ERCİN 240,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E EMİNE YILDIRIM 16.360,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E EMİNE ŞENTÜRK 3.512,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E FATMA ERCİN 240,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E FATMA ÖZEN 2.592,000BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E FATİH DARICI 5.200,000BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E FEDAKAR ÖZDEMİR 5.688,000BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERİDUN AKGÜL 2.880,000BERA 20 BERA HOLDİNG A.Ş. E FEVZİ AKALIN 5.600,000BERA 21 BERA HOLDİNG A.Ş. E FINDIK YILDIRIM 3.840,000BERA 22 BERA HOLDİNG A.Ş. E GÜLTEKİN İNCEDAYI 3.576,000BERA 23 BERA HOLDİNG A.Ş. E HABİP KILINÇ 196.784,000BERA 24 BERA HOLDİNG A.Ş. E HACER KÜÇÜKAKYÜZ 14.816,000BERA 25 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAKKI GÜNEŞ 7.360,000BERA 26 BERA HOLDİNG A.Ş. E HALİL İBRAHİM USLU 9.120,000BERA 27 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN BASRİ SAYGAZ 4.360,000BERA 28 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN HÜSEYİN KAYICILAR 2.400,000BERA 29 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK 12.480,000BERA 30 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAVVA NUR ÇOBANOĞLU 160,000BERA 31 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAYATİ TAHTALI 4.000,000BERA 32 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAYATİ ÜSTÜN 7.240,000BERA 33 BERA HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN KOÇOĞLU 2.392,000BERA 34 BERA HOLDİNG A.Ş. E HİKMET DEMİREL 752,000BERA 35 BERA HOLDİNG A.Ş. E HİLMİ ELMAS 10.240,000BERA 36 BERA HOLDİNG A.Ş. E KENAN ÇELİK 2.280,000BERA 37 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ERDOĞDU 2.400,000BERA 38 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET KÖKLÜ 6.360,000BERA 39 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET TEKE 5.880,000BERA 40 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET UÇMAK 15.680,000BERA 41 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEMDUH ŞİRİN 2.640,000BERA 42 BERA HOLDİNG A.Ş. E MENEKŞE UÇAR 4.920,000BERA 43 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEVLÜDE DARICI 5.120,000BERA 44 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUHARREM KARAKIŞLAK 63.520,000BERA 45 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUKADDES AYGÜL 1.640,000BERA 46 BERA HOLDİNG A.Ş. E MURADİYE KOCAOĞLU 3.200,000BERA 47 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA CAN 2.080,000BERA 48 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA EREN 10.400,000BERA 49 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA GÖKTEKİN 10.216,000BERA 50 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA KARTAL 160,000BERA 51 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA ÇAĞAN 19.520,000BERA 52 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUZAFFER KİRTİŞ 6.320,000BERA 53 BERA HOLDİNG A.Ş. E MÜKREMİN AKDENİZ 6.400,000BERA 54 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZİKAR MANCAR 9.600,000BERA 55 BERA HOLDİNG A.Ş. E NECDET GÜNDÜZ 2.560,000BERA 56 BERA HOLDİNG A.Ş. E NEJMETTİN GENÇ 5.800,000BERA 57 BERA HOLDİNG A.Ş. E NEW MGM TERMELÖ PRİVATE LİMİTEDCOMPANY 40,000BERA 58 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURDAGÜL ÖZ 640,000BERA 59 BERA HOLDİNG A.Ş. E ONURSAL ÜNAY 800,000BERA 60 BERA HOLDİNG A.Ş. E ORHAN KOÇ 2.056,000BERA 61 BERA HOLDİNG A.Ş. E ORHAN ÖZCAN 5.920,000BERA 62 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN YAZI 14.680,000BERA 63 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAFET BULUT 3.184,000BERA 64 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAYİF ÇİL 3.672,000BERA 65 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAİF SEYRATLI 10.080,000BERA 66 BERA HOLDİNG A.Ş. E RIDVAN KURTLUCAN 4.968,000BERA 67 BERA HOLDİNG A.Ş. E RIZA ÖZBEY 13.280,000BERA 68 BERA HOLDİNG A.Ş. E SAADET HORTUM 6.080,000BERA 69 BERA HOLDİNG A.Ş. E SADIK DENİZ 14.680,000BERA 70 BERA HOLDİNG A.Ş. E SAMİ ÜNAL 17.432,000BERA 71 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELAHATTİN YUMUK 1.776,000BERA 72 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELMAN KÜLAHLI 7.344,000BERA 73 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELÇUK AYDEMİR 7.280,000BERA 74 BERA HOLDİNG A.Ş. E SELÇUK TEKELİ 3.200,000BERA 75 BERA HOLDİNG A.Ş. E SEMİHA SİVRİ 3.040,000BERA 76 BERA HOLDİNG A.Ş. E SULTAN ARIKAN 6.088,000BERA 77 BERA HOLDİNG A.Ş. E YAŞAR ALİ SULAK 4.800,000BERA 78 BERA HOLDİNG A.Ş. E YUSUF EVGİ 648,000BERA 79 BERA HOLDİNG A.Ş. E ZEKERİYA KURUCAN 2.904,000BERA 80 BERA HOLDİNG A.Ş. E ZEKİ AKTOĞ 26.080,000BERA 81 BERA HOLDİNG A.Ş. E ZEKİ DEVECİ 5.600,000BERA 82 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER ATAŞ 13.496,000BERA 83 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER KARAKAŞ 2.400,000BERA 84 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER YILDIRAN 3.104,000BERA 85 BERA HOLDİNG A.Ş. E ÖMER ŞÖHRETLİ 5.040,000BERA 86 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM GÜLSER 3.360,000BERA 87 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM TAHTALI 36.736,000BERA 88 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM ÇÖPÜR 6.040,000BERA 89 BERA HOLDİNG A.Ş. E İDRİS UÇMA 5.856,000BERA 90 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMET DOĞAN 432,000BERA 91 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞAHİN AKBULUT 3.840,000BERA 92 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞERİFE AKMAN 5.856,000BERA 93 BERA HOLDİNG A.Ş. E ŞEYMA DİLARA ALTINDAĞ 19.280,000DENGE 94 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E AHMET CEVDET KAYA 200.000,000DOCO 95 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E SELÇUK SÜRME 50,000DOCO 96 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E SEYHAN SÜRME 44,000EUYO 97 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET SAİT TAN 162.688,000ISBIR 98 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E NURAY TEKOĞLU 14,580ISBIR 99 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E ÖZGÜR ÇELİK 13,130KATMR 100 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ A.Ş. E ENDER GÜÇLÜ 5.220,000KLGYO 101 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KİLER HOLDİNG A.Ş. 17.500.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939386BIST