***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgesellschaftHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023/2024 Mali YılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetim Komitesi'nin tavsiyesi ve tercihi doğrultusunda Şirketimiz Gözetim Kurulu, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft'ın 2023/2024 mali yılına ilişkin olarak denetçi ve grup denetçisi olarak görevlendirilmesi hususunu, Genel Kurul'a teklif etmeye karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158803BIST