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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.07.2023 21:27
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023/2024 Mali Yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve tercihi doğrultusunda Şirketimiz Gözetim Kurulu'nun, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft'ı 2023/2024 mali yılına ilişkin olarak denetçi ve grup denetçisi olarak görevlendirilmesi hususunu, Genel Kurul'a teklif etmeye karar verdiğini 14.06.2023 tarihinde duyurmuştuk.
Şirketimizin bugün yapılan 2022 / 2023 Mali Yılına Ait 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft'ın 2023/2024 mali yılına ilişkin olarak denetçi ve grup denetçisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174015


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