***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgesellschaftHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023/2024 Mali YılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.07.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetim Komitesi'nin tavsiyesi ve tercihi doğrultusunda Şirketimiz Gözetim Kurulu'nun, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft'ı 2023/2024 mali yılına ilişkin olarak denetçi ve grup denetçisi olarak görevlendirilmesi hususunu, Genel Kurul'a teklif etmeye karar verdiğini 14.06.2023 tarihinde duyurmuştuk.Şirketimizin bugün yapılan 2022 / 2023 Mali Yılına Ait 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft'ın 2023/2024 mali yılına ilişkin olarak denetçi ve grup denetçisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174015BIST