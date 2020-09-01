***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Esas Sözleşme
01.09.2020 15:36
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 25/08/2020 25/08/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872635
BIST
15:461.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:467,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:468,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:46470,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,82
|Açılış
|: 470,66
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DOGUB
|4,73
|41.697.520
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.362
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.424.984
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,45
|9.979.478
|% -7,63
|
|ASELS
|16,39
|577.710.850
|% 0,92
|
|FENER
|28,00
|528.764.734
|% 9,20
|
|GARAN
|6,76
|469.841.230
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,21
|440.889.298
|% 5,39
|
|KRDMD
|2,99
|386.848.191
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,73
|298.928.525
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,99
|386.848.191
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,46
|155.676.935
|% 2,82
|
|GSRAY
|3,14
|320.259.964
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|382.764.954
|% -0,77
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3511
|7,3550
|% 0,12
|
|Euro
|8,8151
|8,8215
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8661
|9,9156
|% 0,76
|
|Frank
|8,0756
|8,1243
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,06
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,14
|
|B. Petrol
|45,82
|45,82
|0,54
|
Seans Raporu
15:46
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15:56BRKSN
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