***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Esas Sözleşme
01.02.2021 15:04
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 28/01/2021 28/01/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906673
BIST
16:241.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 25,12
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.500
En Düşük
1.472
16:247,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1238
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:248,6959
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,1895
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:24430,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,69
|Açılış
|: 430,71
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DZGYO
|5,50
|52.638.433
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|5.750.907
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.778
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.485.874
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.494
|% 10,00
|
|KAPLM
|32,68
|12.502.504
|% -9,92
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,30
|1.840.783.028
|% 7,71
|
|KARSN
|5,47
|1.219.629.994
|% 4,99
|
|GARAN
|9,54
|1.192.651.765
|% 2,47
|
|ODAS
|4,12
|1.176.030.508
|% 8,71
|
|SISE
|7,43
|757.027.521
|% 2,77
|
|ODAS
|4,12
|1.176.030.508
|% 8,71
|
|EKGYO
|2,46
|655.582.372
|% 2,07
|
|KARSN
|5,47
|1.219.629.994
|% 4,99
|
|GSDHO
|2,53
|435.777.434
|% 9,05
|
|YKBNK
|2,90
|439.074.743
|% 1,75
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1896
|7,1955
|% -1,69
|
|Euro
|8,6902
|8,6959
|% -2,13
|
|Sterlin
|9,8062
|9,8553
|% -1,90
|
|Frank
|7,9916
|8,0398
|% -2,35
|
|Riyal
|1,9094
|1,9189
|% -1,86
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,39
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,47
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,71
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 65 artarak (% 1.36 ) 1, 318
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, SAYAS, IDEAS, INVEO, BTCIM, LUKSK, GEDIK, MARKA, VERTU, GLBMD
-
16:34
UMPAS, INVEO, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
KAPLM, COSMO, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34YAPRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 123.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 556 adet işlem