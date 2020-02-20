***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
20.02.2020 11:55
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2019/2020 Mali Yılı 01.04.2019 -31.12.2019 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820294
BIST
12:42118.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -940,17
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
12:426,0913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:426,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:42315,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,33
|Açılış
|: 315,13
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,52
|124.556.706
|% 18,52
|
|HATEK
|9,56
|11.949.449
|% 11,68
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,80
|75.816.006
|% 7,88
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,42
|25.360.506
|% -17,88
|
|VKING
|2,92
|1.885.318
|% -11,25
|
|HUBVC
|29,28
|34.843.662
|% -10,40
|
|TSGYO
|2,02
|2.513.861
|% -10,22
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|BJKAS
|3,48
|800.350.849
|% -1,14
|
|ASELS
|29,22
|721.998.140
|% -1,88
|
|GSRAY
|3,59
|632.461.944
|% -7,95
|
|FENER
|17,98
|573.052.901
|% -7,51
|
|THYAO
|14,71
|514.932.462
|% -1,28
|
|BJKAS
|3,48
|800.350.849
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,30
|240.127.029
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,59
|632.461.944
|% -7,95
|
|IHLGM
|1,26
|116.802.902
|% -3,08
|
|ODAS
|2,14
|196.062.968
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8429
|7,8822
|% 0,05
|
|Frank
|6,1734
|6,2106
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6186
|1,6267
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-3,21
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.090
|2.122
|12,00
|
|Tam
|2.080
|2.132
|12,11
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,86
|
|Çeyrek
|504
|516
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|0,04
|