***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.06.2020 10:46
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2019/2020 Mali Yılı 01.04.2019 -31.03.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851330
BIST
13:34111.358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.802,01
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.362
En Düşük
110.706
13:346,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8422
En Düşük
6,7909
13:347,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:34380,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,14
|Açılış
|: 380,77
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.187.938
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.814.291
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.173.712
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.018.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,85
|1.373.805
|% -6,13
|
|ASELS
|32,56
|617.589.664
|% 1,81
|
|GSRAY
|3,40
|587.190.841
|% 3,34
|
|GARAN
|8,23
|543.111.782
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|495.780.125
|% 2,62
|
|KARSN
|2,42
|417.562.985
|% 8,52
|
|EKGYO
|1,96
|495.780.125
|% 2,62
|
|KARSN
|2,42
|417.562.985
|% 8,52
|
|GSRAY
|3,40
|587.190.841
|% 3,34
|
|ODAS
|2,15
|352.970.266
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,62
|238.067.522
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6319
|8,6752
|% 0,68
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|6,29
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.491
|7,30
|
|Tam
|2.543
|2.559
|7,60
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,70
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,56
|