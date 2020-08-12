***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
12.08.2020 10:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı 01.04.2020 -30.06.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868246
BIST
10:581.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
10:587,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1211
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3301
En Düşük
7,1827
10:588,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1309
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6205
En Düşük
8,4425
10:58456,99
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 14,20
|Açılış
|: 456,99
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
457,10
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:56
|FADE
|3,85
|351.447
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.605.727
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|602.309
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.688.708
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|NUGYO
|6,51
|10.322.170
|% -8,44
|
|RTALB
|48,80
|46.971.281
|% -7,92
|
|THYAO
|11,75
|934.885.370
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,02
|429.010.000
|% -2,42
|
|GARAN
|6,96
|365.478.853
|% -1,28
|
|ASELS
|17,53
|342.945.837
|% -3,15
|
|PGSUS
|50,95
|285.633.865
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,02
|429.010.000
|% -2,42
|
|THYAO
|11,75
|934.885.370
|% 1,21
|
|TSKB
|1,11
|70.181.991
|% -1,77
|
|GARAN
|6,96
|365.478.853
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,12
|110.179.694
|% -1,40
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3234
|7,3283
|% 1,72
|
|Euro
|8,6073
|8,6175
|% 1,59
|
|Sterlin
|9,5303
|9,5781
|% 1,70
|
|Frank
|7,9599
|8,0078
|% 1,71
|
|Riyal
|1,9476
|1,9573
|% 1,69
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|23,96
|
|Altın Gr.
|455
|456
|12,79
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,13
|0,37
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|
Seans Raporu
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