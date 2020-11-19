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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)

19.11.2020 10:54



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı 01.04.2020 - 30.09.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889178


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BIST En Aktif Hisseler12:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 12,76 3.642.235 % 10,00  
CASA 60,50 496.766 % 10,00  
SAFKR 9,58 93.407.587 % 9,99  
ATSYH 5,29 139.936 % 9,98  
SKTAS 5,44 32.687.857 % 9,90  
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12:21 Alış Satış %  
Dolar 7,6681 7,6747 % -0,54  
Euro 9,0809 9,0891 % -0,67  
Sterlin 10,1075 10,1582 % -1,01  
Frank 8,3664 8,4168 % -0,79  
Riyal 2,0386 2,0489 % -0,64  
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12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 -6,66  
Altın Gr. 459 460 -4,61  
Cumhuriyet 3.049 3.096 -51,00  
Tam 3.041 3.119 -46,05  
Yarım 1.470 1.509 -22,28  
Çeyrek 737 754 -11,14  
Gümüş.Ons 23,95 23,99 -0,28  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 -0,11  
B. Petrol 44,05 44,05 -0,29  
Seans Raporu 12:21
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