***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.02.2021 11:06
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı 01.04.2020 – 31.12.2020 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910765
BIST
12:461.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 19,44
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.560
En Düşük
1.548
12:466,9573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:468,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:46399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,95
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.901.871
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.851.704
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,07
|38.631.484
|% -8,33
|
|ISKPL
|39,82
|300.388.136
|% -6,35
|
|TKURU
|319,50
|3.110.160
|% -6,22
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|SASA
|48,42
|1.314.331.067
|% 6,93
|
|THYAO
|12,51
|864.392.632
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,90
|827.695.181
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|PETKM
|5,19
|560.816.421
|% 2,77
|
|ODAS
|4,15
|404.977.901
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,50
|217.500.746
|% 1,21
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9560
|6,9605
|% -0,08
|
|Euro
|8,4060
|8,4160
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6621
|9,7106
|% 0,38
|
|Frank
|7,7292
|7,7758
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% -0,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,02
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.647
|2.714
|-8,06
|
|Yarım
|1.279
|1.313
|-3,90
|
|Çeyrek
|642
|656
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,26
|