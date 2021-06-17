***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.06.2021 10:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 Mali Yılı 01.04.2020 – 31.03.2021 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu ve Ücretlendirme Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942778
BIST
12:231.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:238,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:2310,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:23501,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 501,83
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:23
|IDGYO
|5,50
|1.502.805
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.672.642
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|AYCES
|66,05
|1.816.098
|% 9,35
|
|BERA
|18,81
|15.478.335
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,11
|132.140.519
|% -9,05
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,64
|782.341.359
|% 2,23
|
|GARAN
|8,35
|340.586.713
|% -0,12
|
|BOBET
|5,50
|299.072.667
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,21
|269.510.675
|% -0,45
|
|EREGL
|18,67
|228.982.149
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,21
|269.510.675
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|159.016.492
|% -0,45
|
|YESIL
|2,11
|132.140.519
|% -9,05
|
|BOBET
|5,50
|299.072.667
|% 1,10
|
|THYAO
|14,64
|782.341.359
|% 2,23
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6368
|8,6376
|% 0,25
|
|Euro
|10,3387
|10,3434
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0371
|12,0975
|% 0,21
|
|Frank
|9,4190
|9,4757
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% 0,24
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-5,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.372
|-62,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-58,64
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-28,36
|
|Çeyrek
|802
|820
|-14,18
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|-0,06
|