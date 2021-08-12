***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
12.08.2021 10:00
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 -30.06.2021 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957501
BIST
10:241.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:248,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:2410,1172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:24485,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MARKA
|5,56
|2.462.229
|% 9,88
|
|DOBUR
|19,59
|1.565.148
|% 9,87
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|VKING
|6,81
|5.037.846
|% 8,27
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|KUYAS
|2,62
|3.818.509
|% -5,07
|
|EDATA
|14,97
|4.375.488
|% -4,95
|
|EDIP
|3,91
|7.172.202
|% -4,87
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|FORMT
|1,24
|1.467.343
|% -4,62
|
|TUPRS
|98,65
|286.085.992
|% 2,23
|
|GARAN
|9,07
|226.640.553
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,97
|140.599.380
|% 1,14
|
|ARDYZ
|56,75
|126.759.345
|% -0,61
|
|EREGL
|19,24
|102.941.999
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,45
|86.160.530
|% 1,24
|
|GARAN
|9,07
|226.640.553
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,97
|140.599.380
|% 1,14
|
|PETKM
|5,90
|98.590.278
|% 2,25
|
|DAGI
|5,05
|71.149.269
|% 7,22
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5775
|8,5794
|% -0,53
|
|Euro
|10,1011
|10,1172
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,8823
|11,9418
|% -0,33
|
|Frank
|9,2878
|9,3438
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2858
|2,2973
|% -0,30
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,01
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,13
|