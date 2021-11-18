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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.11.2021 11:12
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın
2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 30.09.2021
dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978439


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BIST En Aktif Hisseler12:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 22,92 16.253.612 % 9,98  
DOBUR 164,50 9.743.335 % 9,96  
PRKAB 44,68 143.263.077 % 9,78  
TETMT 187,60 6.584.177 % 8,31  
ZRGYO 2,48 102.531.035 % 5,98  
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12:28 Alış Satış %  
Dolar 10,6496 10,6580 % 0,24  
Euro 12,0729 12,0905 % 0,39  
Sterlin 14,5734 14,6464 % 1,97  
Frank 11,6183 11,6883 % 1,87  
Riyal 2,8765 2,8910 % 1,86  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -2,17  
Altın Gr. 650 650 12,33  
Cumhuriyet 4.296 4.361 88,00  
Tam 4.275 4.384 87,89  
Yarım 2.066 2.121 42,52  
Çeyrek 1.036 1.060 21,26  
Gümüş.Ons 25,09 25,11 0,05  
Gümüş Gr. 8,74 8,75 0,19  
B. Petrol 80,17 80,17 -0,11  
Seans Raporu 12:28
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