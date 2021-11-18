***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.11.2021 11:12
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın
2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 30.09.2021
dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978439
BIST
12:301.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
12:3010,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0587
|Açılış
|: 10,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,6090
12:3012,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0810
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,9666
12:30648,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 10,55
|Açılış
|: 648,26
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DITAS
|22,92
|16.253.612
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,68
|143.263.077
|% 9,78
|
|TETMT
|187,60
|6.584.177
|% 8,31
|
|ZRGYO
|2,48
|102.531.035
|% 5,98
|
|GMTAS
|2,35
|6.742.780
|% -9,96
|
|ELITE
|17,25
|36.354.234
|% -6,66
|
|BASGZ
|16,15
|354.920.727
|% -6,27
|
|TDGYO
|6,57
|5.357.539
|% -5,06
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|PETKM
|7,78
|823.384.347
|% 0,91
|
|GARAN
|11,90
|681.336.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|678.289.761
|% 2,67
|
|TSPOR
|7,93
|447.629.169
|% 2,85
|
|THYAO
|17,95
|393.500.777
|% -0,22
|
|YKBNK
|3,46
|678.289.761
|% 2,67
|
|ADESE
|1,06
|121.502.591
|% -0,93
|
|PETKM
|7,78
|823.384.347
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,14
|182.659.925
|% -1,83
|
|GARAN
|11,90
|681.336.584
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6496
|10,6580
|% 0,24
|
|Euro
|12,0729
|12,0905
|% 0,39
|
|Sterlin
|14,5734
|14,6464
|% 1,97
|
|Frank
|11,6183
|11,6883
|% 1,87
|
|Riyal
|2,8765
|2,8910
|% 1,86
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-2,17
|
|Altın Gr.
|650
|650
|12,33
|
|Cumhuriyet
|4.296
|4.361
|88,00
|
|Tam
|4.275
|4.384
|87,89
|
|Yarım
|2.066
|2.121
|42,52
|
|Çeyrek
|1.036
|1.060
|21,26
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|0,19
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|-0,11
|