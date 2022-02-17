***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.02.2022 11:08
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002313
BIST
11:262.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,30
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.048
11:2613,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0263
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:2615,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0293
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:26824,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,89
|Açılış
|: 824,39
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
824,39
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:24
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|5.546.756
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|10.335.448
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|21.119.490
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|940.054
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|PRKAB
|42,48
|20.462.308
|% -7,65
|
|THYAO
|30,32
|1.584.395.365
|% 2,43
|
|TUPRS
|194,80
|500.389.225
|% -0,41
|
|KRDMD
|12,00
|392.570.334
|% 1,10
|
|TAVHL
|40,78
|312.460.103
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,08
|272.460.229
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,08
|272.460.229
|% 1,75
|
|THYAO
|30,32
|1.584.395.365
|% 2,43
|
|KRDMD
|12,00
|392.570.334
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,37
|76.547.943
|% 0,42
|
|ISGYO
|5,46
|143.066.582
|% 1,49
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6159
|13,6215
|% 0,18
|
|Euro
|15,4943
|15,5108
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,4644
|18,5570
|% 0,20
|
|Frank
|14,7147
|14,8034
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6178
|3,6359
|% 0,15
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|4,69
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,75
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39AKFGY
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 127 adet işlem
-
11:38ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 852, 376 adet işlem
-
11:37TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 131, 951 adet işlem
-
11:36XU100
Endeks 2, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 6, 990.00 milyon TL de
-
11:36ERSU
Yüzde 6.05 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 644, 678 adet işlem