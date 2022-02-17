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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)

17.02.2022 11:08
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporları  Ek'te pdf olarak yer almaktadır. 
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002313


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DESPC 10,30 10.335.448 % 9,93  
BMSCH 8,10 21.119.490 % 9,91  
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Altın Ons 1.877 1.877 4,69  
Altın Gr. 821 821 2,75  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 -0,02  
Gümüş Gr. 10,32 10,34 -0,00  
B. Petrol 94,03 94,03 -0,78  
Seans Raporu 11:24
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