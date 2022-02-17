***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırAçıklamalarŞirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002313BIST