***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
15.06.2022 09:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın
2021/2022 Mali Yılı 01.04.2021 – 31.03.2022
dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037320
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
17:5918,0676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0585
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1146
En Düşük
17,9589
17:591.009,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.009,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.010,08
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2493
|17,2519
|% -0,07
|
|Euro
|18,0517
|18,0913
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6795
|20,7832
|% 0,11
|
|Frank
|17,1843
|17,2878
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5858
|4,6088
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|10,41
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.701
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.290
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,27
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,46
|
Seans Raporu
17:59
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