***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.08.2022 09:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2022/2023 Mali Yılı 01.04.2022 – 30.06.2022 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054401
BIST
18:102.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
0
En Düşük
0
18:1017,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0689
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9379
En Düşük
17,8065
18:1018,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0770
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4929
En Düşük
18,3586
18:101.029,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.029,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|OZKGY
|7,26
|16.982.808
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,02
|25.212.409
|% 0,00
|
|ORGE
|9,50
|22.945.632
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,10
|16.214.230
|% 0,00
|
|ADEL
|28,58
|10.833.177
|% 0,00
|
|ADESE
|0,88
|43.840.140
|% 0,00
|
|AEFES
|38,40
|196.284.962
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,86
|133.042.068
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9244
|17,9379
|% 0,39
|
|Euro
|18,4687
|18,4918
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,8154
|21,9248
|% 0,23
|
|Frank
|18,9335
|19,0475
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7524
|4,7763
|% 0,27
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-5,74
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.895
|6.960
|-24,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,28
|97,28
|-0,12
|
Seans Raporu
18:10
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
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17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046