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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)

15.06.2023 09:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 
2022/2023 Mali Yılı 01.04.2022 – 31.03.2023 
dönemine ilişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158817


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OSTIM 3,85 67.165.959 % 10,00  
KLKIM 53,90 48.346.276 % 10,00  
VKFYO 21,02 17.659.276 % 9,99  
RODRG 45,60 12.501.731 % 9,99  
FORTE 14,66 3.146.168 % 9,98  
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Dolar 23,6682 23,6739 % 0,44  
Euro 25,6804 25,7229 % 0,87  
Sterlin 29,8763 30,0261 % 0,47  
Frank 26,1529 26,3104 % 0,45  
Riyal 6,2931 6,3247 % 0,49  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -6,20  
Altın Gr. 1.473 1.473 2,36  
Cumhuriyet 9.752 9.900 -102,00  
Tam 9.702 9.961 -93,84  
Yarım 4.754 4.841 -14,00  
Çeyrek 2.377 2.421 -6,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 -0,50  
Gümüş Gr. 17,81 17,82 -0,30  
B. Petrol 73,94 73,94 0,74  
Seans Raporu 12:47
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