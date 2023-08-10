***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadırAçıklamalarŞirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı 01.04.2023 – 30.06.2023 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183306BIST