***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.08.2023 08:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı 01.04.2023 – 30.06.2023 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183306
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0431
En Düşük
26,4619
18:0529,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1403
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7724
En Düşük
28,7774
18:051.666,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.666,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.668,25
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|A1CAP
|42,80
|506.966.610
|% 0,00
|
|ACSEL
|88,85
|26.126.316
|% 0,00
|
|ADEL
|358,50
|245.681.905
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AGHOL
|174,00
|374.157.876
|% 0,00
|
|A1CAP
|42,80
|506.966.610
|% 0,00
|
|ACSEL
|88,85
|26.126.316
|% 0,00
|
|ADEL
|358,50
|245.681.905
|% 0,00
|
|AEFES
|107,60
|573.057.287
|% 0,00
|
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0360
|27,0416
|% 0,19
|
|Euro
|29,7460
|29,7723
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,3129
|34,4850
|% 0,21
|
|Frank
|30,7344
|30,9195
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1888
|7,2248
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,40
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.124
|11.247
|32,00
|
|Yarım
|5.571
|5.650
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.825
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|0,03
|
|B. Petrol
|87,78
|87,78
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292