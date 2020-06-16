***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi
16.06.2020 10:16
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Finansal Rapor Bildirimi )
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Finansal Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 01.04.2019 - 31.03.2020 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına www.doco.com adresli internet sitesinden erişilebilinir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851321
BIST
13:31111.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.737,86
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.362
En Düşük
110.706
13:316,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8420
En Düşük
6,7909
13:317,7408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:31380,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,08
|Açılış
|: 380,55
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|80.779.904
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.075.565
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.738.645
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.018.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.358.816
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|606.710.759
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,39
|585.839.731
|% 3,04
|
|GARAN
|8,23
|505.669.706
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|494.667.227
|% 2,62
|
|KARSN
|2,42
|416.671.087
|% 8,52
|
|EKGYO
|1,96
|494.667.227
|% 2,62
|
|KARSN
|2,42
|416.671.087
|% 8,52
|
|GSRAY
|3,39
|585.839.731
|% 3,04
|
|ODAS
|2,14
|351.402.498
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,62
|237.598.295
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6341
|8,6774
|% 0,71
|
|Frank
|7,1946
|7,2380
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,41
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,30
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,50
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,20
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|